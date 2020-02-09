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جوارديولا يكشف تطورات إصابة ساني

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:58 ص
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ساني
ساني
علي خلاف
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كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي آخر تطورات إصابة اللاعب الألماني ليروي ساني مهاجم السيتيزنز.

تصريحات جوارديولا

وأكد جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عبر تصريحات نقلها موقع جول العالمي أن اللاعب الألماني ليروي ساني قد بدأ في الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي بعد تخلصه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وقال جوارديولا: ’" ساني يحتاج إلى وقت، إنه ليس مثل الكاحل أو الإصابة العضلية إصابة الركبة تتطلب دائمًا وقتًا".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: ’"لقد كانت الجراحة مثالية وهو يتعافى بشكل جيد للغاية، وسيعود أقوى عما كان عليه من ذي قبل".

إصابة ساني في إفتتاحية البيرميرليج

وكان ليروي ساني مهاجم السيتيزنز قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة على هامش مباراة الفريق الافتتاحية هذا الموسم أمام ليفربول في تحديد بطل السوبر مسابقة الدرع الخيرية في إفتتاحية موسم الدوري الانجليزي الممتاز.

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