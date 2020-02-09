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مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل نجم بايرن ميونيخ من العودة لريال مدريد

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:47 ص
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بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
حسن شحاتة
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ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، أصبح على بعد خطوة واحدة من أجل العودة إلى صفوف ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، على أن نادي بايرن ميونخ لا يخطط للإبقاء على الظهير الإسباني ألفارو أودريوزولا، عقب نهاية فترة إعارته من ريال مدريد، الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع ظهير آخر، وهو سيرجينو ديست لاعب أياكس أمستردام، حيث تقدم البافاري بعرض رسمي قيمته 20 مليون يورو، من أجل التعاقد مع صاحب الـ 19 عامًا.

ورفض النادي الهولندي عرض بايرن ميونخ، مطالبًا بالحصول على 30 مليون يورو نظير التخلي عن الظهير الأمريكي الشاب لصالح نظيره الألماني، لكن الصحيفة أشارت إلى إظهار أياكس مرونته في الأيام القليلة الماضية، بعدما بات مستعدًا لقبول حوالي 25 أو 26 مليون يورو نظير بيع ديست.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، للتعاقد مع بعض اللاعبين الصغار في الفترة المقبلة من أجل بناء جيل جديد يستطيع العودة للمنافسة على جميع الألعاب القارية والمحلية مرة أخرى، بعد أبتعاد النادي عن التتويج بالبطولات القارية مؤخرا.

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ، يراقب اللاعب الأمريكي منذ فترة طويلة، وقرر التحرك بشكل رسمي من أجل الظفر بتوقيعه، لكونه من أفضل المواهب الشابة في ملاعب أوروبا
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