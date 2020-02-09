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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات السبت 8 / 2 / 2020

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:00 ص
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
علاء خليف
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 يشهد الموسم الحالي 2019 - 2020 صراعًا شرسًا بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني (الليجا)، حيث يتطلع الفريق الكتالوني للحفاظ على لقب البطولة المحلية، بينما يحاول النادي الملكي بقيادة مدربه زين الدين زيدان انتزاع اللقب من غريمه التقليدي وإسعاد جماهيره هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني:

ريال مدريد يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة جمعها من 22 مباراة حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل 40 هدفا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا، ويتفوق على غريمه فريق برشلونة بـ 3 نقاط فقط، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني بـ 46 نقطة جمعها من 14 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم، سجل 52 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.

ويخوض فريق برشلونة مواجهة قوية اليوم الأحد ضد ريال بيتيس على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني، بينما يواجه فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا في الجولة نفسها، ويسعي الفريقين لتحقيق الفوز في المباراتين لتعويض إخفاقهما بكأس ملك إسبانيا بعد الخروج المخيب من دور الثمانية بالبطولة.

ترتيب الدوري الإسباني:

1- ريال مدريد 49 نقطة

2- برشلونة 46 نقطة

3- خيتافي 42 نقطة

4- أتليتكو مدريد 39 نقطة

5- إشبيلية 39 نقطة

6- فالنسيا 37 نقطة

7- فياريال 35 نقطة

8- ريال سوسيداد 34 نقطة

9- أتليتك بلباو 31 نقطة

10- غرناطة 30 نقطة

11- ليفانتي 29 نقطة

12- أوساسونا 28 نقطة

13- ريال بيتيس 28 نقطة

14- ألافيس 27 نقطة

15- بلد الوليد 26 نقطة

16- إيبار 24 نقطة

17- مايوركا 18 نقطة

18- ليجانيس 18 نقطة

19- سيلتا فيجو 17 نقطة

20- إسبانيول 15 نقطة

 

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