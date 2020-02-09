Advertisements
Advertisements
Advertisements

شوقي غريب يحدد شرط وحيد لضم أحمد حجازي فى أولمبياد طوكيو

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:48 ص
Advertisements
حجازي
حجازي
محمد جمال
Advertisements

 وضع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي شرط وحيد لضم أحمد حجازي لاعب المنتخب الأول وفريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى لضمه خلال مشاركة الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو 2020.

 

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو لم يشارك أحمد حجازي مع المنتخب الأول سأستبعده من حساباتي، ولا يوجد صراع بيني وبين حسام البدري من أجل أن يقوم باستبعاد لاعب وأقوم أنا بضمه".

 

وأضاف: "لو حسام البدري لم يختار اسم لاعب في قائمة المنتخب الأول لن أضمه في المنتخب الاولمبي".

 

وتابع:  "حزين لعدم مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع فرقهم في الدوري، وعدم مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع فرقهم سيصعب مهمتي في الأولمبياد"

 

وأردف : "ليس لي الحق للمطالبة بمشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع فرقهم، وصراع أندية الدوري المصري سيصعب من مهمتي في طوكيو، ونصحت صلاح محسن وعمار حمدي بالخروج من الأهلي للمشاركة مع فرقهم".

 

وكان شوقي غريب قد اعلن أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على رأس قائمة المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يسب ياسمين صبري منتخب مصر مصر محمد صلاح كأس العالم قناة طارق حامد شوقى غريب روسيا 2018 رامز جلال حجازيات حجازي اهلى المصريين الزمالك الرئيس الدوري المصري الدوري الاهلي المصري

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 17 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 21 ساعة

رسميًا.. الزمالك يستغني عن كريم حسن شحاتة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 8 فبراير: تفاصيل عرض عودة إنييستا.. التخلص من المنبوذ.. تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 12 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

قائمة المنتخب الأوليمبي.. ضم رمضان صبحي ومصطفى وعاشور وعمار

شوقي غريب يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي.. ويثني على دعم الاتحاد المصري

"الفجر الرياضي" يكشف كواليس "لقطة" مؤتمر المنتخب الأولمبي وغضب شوقي غريب

الثلاثي الأقرب لمنتخب مصر فى أولمبياد طوكيو.. شوقى غريب يُجيب

رحلة في عقل "شوقي غريب".. ثلاثي الفراعنة في أولمبياد طوكيو

بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا.. شوقي غريب يتفوق على حسام البدري وهاني رمزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status