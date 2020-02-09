شوقي غريب يحدد شرط وحيد لضم أحمد حجازي فى أولمبياد طوكيو

وضع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي شرط وحيد لضم أحمد حجازي لاعب المنتخب الأول وفريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى لضمه خلال مشاركة الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو لم يشارك أحمد حجازي مع المنتخب الأول سأستبعده من حساباتي، ولا يوجد صراع بيني وبين حسام البدري من أجل أن يقوم باستبعاد لاعب وأقوم أنا بضمه".

وأضاف: "لو حسام البدري لم يختار اسم لاعب في قائمة المنتخب الأول لن أضمه في المنتخب الاولمبي".

وتابع: "حزين لعدم مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع فرقهم في الدوري، وعدم مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع فرقهم سيصعب مهمتي في الأولمبياد"

وأردف : "ليس لي الحق للمطالبة بمشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع فرقهم، وصراع أندية الدوري المصري سيصعب من مهمتي في طوكيو، ونصحت صلاح محسن وعمار حمدي بالخروج من الأهلي للمشاركة مع فرقهم".

وكان شوقي غريب قد اعلن أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على رأس قائمة المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد.