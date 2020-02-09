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أحمد رفعت يكشف عن علاقته بصلاح وسر عدم الإنتقال للأهلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:16 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث أحمد رفعت نجم الزمالك السابق ولاعب الاتحاد السكندري الحالي عن علاقته بمحمد صلاح نجم الكرة المصرية والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال رفعت في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "ذهبت للاختبار في بازل واستضافني محمد صلاح في منزله بسويسرا 10 أيام، واتواصل معه بشكل مستمر"

بينما كشف رفعت عن السبب الذى منعه من عدم الإنتقال للنادي الأهلي مرة أخري خاصة انه أحد ناشئي القلعة الحمراء.

وقال لاعب الاتحاد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أنا زملكاوي ووالدي يدخلوا في أزمات معي لهذا السبب"

وتابع لاعب الاتحاد: "كنت سانتقل للأهلي ولكن اعترافي بتشجيع الزمالك جمد الصفقة"

وأتم: "بدايتي كانت في ناشئين الأهلي، ولكن انتقلت لانبي بعدها، ومنه للزمالك لاني زملكاوي"

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