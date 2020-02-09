وزير سابق: "الهيصة حول تجديد الخطاب الديني وصمة عار"



وأوضح "عصفور" خلال حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، مساء الجمعة أن الأزهر الشريف زرع في نفسه وفى داخلة كمؤسسة مجموعة من التقاليد الجامدة جدًا التي تعيقه عن الحركة، وتصلب على ما هو عليه، وتعود على هذه الطريقة من التفكير ولم يغادره، على حد تعبيره.



وتابع الوزير الأسبق: "هذه الهيصة حول تجديد الخطاب الديني وصمة عار، فلا تزال منذ 1980 تناقش موضوع تجديد الخطاب الدينى ولم تعرف كيفية تجديده، ولديك مؤسسة تقول إنها أعظم مؤسسة دينية.. هذه وصمة وعار.. ماذا يفعل هؤلاء المشايخ!!".



انتقد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، عدم تجديد الخطاب الديني حتى الآن حيث قال: "وصمة عار أن تستمر مناقشة أزمة الخطاب الديني منذ 1980 حتى الآن دون جديد".