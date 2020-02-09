أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020 .. وسط توقعات بتراجع أسعار العملة الخضراء

سجلت أسعار الدولار استقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020 أولى تعاملات الأسبوع الحالي، بعدما كان الدولار قد شهد هبوطا امام الجنيه بقيمة 3 قروش الأسبوع الماضي.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك كالأتى بنهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد 9-2-2020 :

البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.7021 15.8286 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.72 15.82 سعر الدولار في بنك مصر 15.72 15.82 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.72 15.82 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.72 15.82 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.72 15.82 سعر الدولار في بنك بلوم 15.72 15.82 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك SAIB 15.73 15.83 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.72 15.82 سعر الدولار في بنك HSBC 15.71 15.81 سعر الدولار في المصرف العربي 15.74 15.84 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.72 15.82 سعر الدولار في بنك عودة 15.72 15.82 سعر الدولار في بنك المشرق 15.78 15.88 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.72 15.82 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.72 15.82 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.71 15.81 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.73 15.83 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.72 15.82 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.71 15.81 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.72 15.8

بلومبرج والجنيه المصري :

ومن جانبها ذكرت وكالة "بلومبرج" العالمية أن الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019 الماضي، ومستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية، حيث كسر حاجز سعري 16 جنيه بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار على الاقتصاد.