Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020 .. وسط توقعات بتراجع أسعار العملة الخضراء

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:03 ص
Advertisements
أسعار الدولار اليوم الأحد 9-2-2020
أسعار الدولار اليوم الأحد 9-2-2020
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت أسعار الدولار استقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020 أولى تعاملات الأسبوع الحالي، بعدما كان الدولار قد شهد هبوطا امام الجنيه بقيمة 3 قروش الأسبوع الماضي.

 

وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك كالأتى  بنهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد 9-2-2020 :

 

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7021

15.8286

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك مصر

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.72

15.82

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك بلوم

15.72

15.82

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك SAIB

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك HSBC

15.71

15.81

سعر الدولار في المصرف العربي

15.74

15.84

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك عودة

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.72

15.82

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.72

15.82

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.71

15.81

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.72

15.82

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.72

15.8

 

بلومبرج  والجنيه المصري :

ومن جانبها ذكرت وكالة "بلومبرج" العالمية أن الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019 الماضي، ومستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية، حيث كسر حاجز سعري 16 جنيه بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار على الاقتصاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار اسعار الدولار اليوم أسعار الدولار

أخبار تهمك

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 21 ساعة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. الزمالك يستغني عن كريم حسن شحاتة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 8 فبراير 2020

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 8 فبراير: تفاصيل عرض عودة إنييستا.. التخلص من المنبوذ.. تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 10 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status