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الصحة المصرية تؤكد عدم إصابة أحد مواطنيها العائدين من السعودية بـ "كورونا"

السبت 08/فبراير/2020 - 11:43 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عدم صحة إصابة أحد مواطنيها عائد من المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن  دخول المواطن القادم  من السعودية إلى مستشفى حميات طنطا (شمال القاهرة)؛ بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، والاشتباه في إصابته بنزلة برد، مشيرًا إلى أن إصابته بفيروس كورونا وعزله أمر غير صحيح.

وتابع المسؤول المصري، أن بلاده حتى الآن لا يوجد بها أي إصابة بفيروس كورونا على وجه الإطلاق، مشيرًا إلى أن أعرض الإصابة بفيروس كورونا مشابهة لنزلات البرد، وأي حالة مشتبهة في إصابتها بفيروس كورونا، يتم إجراء التحاليل لها؛ للتأكد من صحتها.

وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عدم تسجيل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.




وأشارت الوزارة عبر "تويتر"، إلى تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس.




هذا وكانت وزارة الصحة السعودية، قد حددت بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.


وتضمنت تلك الإجراءات، تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل مرافق الرعاية الصحية ومنشآتها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة "مشتبهة أو مؤكدة".


وألزمت وزارة الصحة المنافذ الصحية في نقاط الدخول بفرز المسافرين الواصلين "بشكل مباشر أو غير مباشر" من الصين بصرياً، وإحالة المشتبه بإصابتهم على الفور إلى إدارة الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة التابعة لها نقطة الدخول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة المصرية مواطن مستشفى حميات طنطا فيروس كورونا السعودية

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