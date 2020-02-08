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عاجل.. هروب منفذ الهجوم على المركز التجاري في تايلاند
السبت 08/فبراير/2020 - 11:03 م
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حلمي رمضان
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استطاع منفذ الهجوم على مركز تجاري في تايلاند، مساء اليوم السبت، من الهروب عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ومقتل 20 شخصًا، حسبما أفاد موقع "سبوتنيك".
هذا وقالت وسائل إعلام تايلاندية محلية: إن "منفذ الهجوم هو جندي، أطلق النار أولًا على وحدته العسكرية، ثم من داخل المركز التجاري".
كما أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، أن وحدات من القوات الخاصة اقتحمت المركز التجاري، وأخلت مئات الأشخاص منه.
وسبق هروب منفذ الهجوم، عقب سماع عدة طلقات نارية من المركز التجاري، الواقع في شمال شرق تايلاند، حسب ما ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".
واقتحمت الشرطة وجنود من الكوماندوز مركز التسوق التايلاندي؛ حيث كان جندي في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار.
وقال متحدث لـ"رويترز": إن "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون من أجل إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري، وغير المعروف عدد الذين ما زالوا في الداخل"، مضيفاً أن "المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى 21 في ناخون راتشاسيما".
كما قال مسؤول في مركز خدمات الطوارئ في تايلاند: إن "عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع اليوم، في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلًا".
وكان متحدث باسم الشرطة في تايلاند، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن جنديًا تايلانديًا دخل فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.
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