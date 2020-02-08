عاجل.. هروب منفذ الهجوم على المركز التجاري في تايلاند





استطاع منفذ الهجوم على مركز تجاري في تايلاند، مساء اليوم السبت، من الهروب عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ومقتل 20 شخصًا، حسبما أفاد موقع "سبوتنيك".





هذا وقالت وسائل إعلام تايلاندية محلية: إن "منفذ الهجوم هو جندي، أطلق النار أولًا على وحدته العسكرية، ثم من داخل المركز التجاري".





كما أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، أن وحدات من القوات الخاصة اقتحمت المركز التجاري، وأخلت مئات الأشخاص منه.





وسبق هروب منفذ الهجوم، عقب سماع عدة طلقات نارية من المركز التجاري، الواقع في شمال شرق تايلاند، حسب ما ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".



