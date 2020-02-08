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السفير الصيني بالمملكة: نسبة أعراض "كورونا" الفتاكة لا تتجاوز 2 %

السبت 08/فبراير/2020 - 10:59 م
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السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ
السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ
الفجر السعودي
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قال السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، إن نسبة أعراض فيروس كورونا الفتاكة لا تتجاوز 2 %، وهي نسبة أقل بكثير من فيروسات أخرى.


وأوضح السفير الصيني، خلال تصريحاته ل، "روتانا خليجية"، أن التدابير التي اتخذتها الصين أدت لمؤشرات إيجابية فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وقال، إن عدد الحالات الجديدة التي تم تشخصيها في جميع أنحاء البلاد في اتجاه هابط في أيام متتالية عدة، ما عدا مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وتم إجراء تدابير وتحقيقات شاملة لقطع انتشار الفيروس.

وأبان أنه في غضون فترة زمنية بسيطة تم بناء مستشفيَين جديدَين، وتحويل المنشآت العامة لمستشفيات مؤقتة؛ لاستقبال جميع المصابين والمشتبه بهم.

وأوضح أنه منذ تفشى وباء فيروس كورونا اتخذت الصين تدابيرها للوقاية والسيطرة عليه، وبالروح المنفتحة والشفافة والمسؤولة أبلغت المجتمع الدولي بالوباء في الوقت المناسب، وتبادلت المعلومات المتعلقة بالفيروس.

واختتم "تشينغ": إن منظمة الصحة العالمية قدرت الإجراءات التي تتخذها الصين، لكن ما زلنا نواجه تحديات في الوقاية منه ومكافحته بسبب عدد سكان الصين الكبير، والتنقلات الكثيرة بين المدن المختلفة، لكن المؤشرات أصبحت إيجابية مع الإجراءات الصارمة للسيطرة على الوباء. مشيرًا إلى أن الإجراءات تتغير، ويتم الإضافة لها وفقًا للوضع.

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وهان نسبة أعراض فيروس كورونا السفير الصيني

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