ديربي الغضب .. 4 أسلحة ترجح كفة ميلان ضد الإنتر

تترقب جماهير الكرة العالمية والإيطالية غذاً "ديربي الغضب" بين الجارين ميلان والإنتر، في اللقاء المزمع إقامته غداً الأحد 9 فبراير، على أرضية ملعب سان سيرو، في إطار مواجهات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.





ويطمح الإنتر في تحقيق الفوز وحسم الديربي ضد ميلان، ومواصلة التواجد خلف يوفنتوس في إنتظار أي تعثر قادم للفريق، وأيضاً تجنب خطر لاتسيو صاحب المركز الذالث، والذي ينتظر فرصة سقوط الإنتر لإزاحنه من المركز الثاني.





ويريد ميلان تحقيق الفوز في المباراة، والتقدم أكثر نحو مقاعد الدوري الأوروبي، ومن ثم المربع الذهبي، لا سيما وأن روما صاحب المركز الرابع تلقى هزيمة مفاجأة أمس ضد بولونيا.





ويمتلك ستيفانو بيولي مدرب ميلان عدة عناصر، قد تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الفوز على الإنتر، والثأر لهزيمة مباراة الذهاب بين الفريقين.





جيانلويجي دوناروما

صمام الأمان وحاريس عرين الميلان خلال هذا الموسم، برز بشكل كبير خلال هذا الموسم رغم وجود بعض الأخطاء، وبالتأكيد إذا كان في يومه، سيشكل حجر عثرة كبير أمام هجوم الإنتر بقيادة روميلو لوكاكو.





تيو هيرنانديز

يعد أحد مفاجآت الميلان السارة في موسم ملئ بالظلمات، حيث سجل نجم ريال مدريد المعار خمسة أهداف مع الفريق هذا الموسم، بالإضافة لإسهاماته الهجومية المستمرة، وقد يشكل خطرا كبيراً على الجبهة اليمنى للإنتر.





أنتي ريبيتش

بعد أن كان على أعتاب مغادرة الفريق في يناير الماضي، أصبح ريبيتش أحد أهم أسلحة ميلان الهجومية على الرواق الأيسر، والذي يشغله الظهير المتميز تيو هيرنانديز.





يتميز ريبنش بالسرعة والقوة، بالإضافة لقيامه بالإضافة الهجومية المطلوبة داخل منطقة جزاء الخصم.





زلاتان إبراهيموفيتش

سلاح غني عن التعريف، ولا يستطيع أحد إنكار التحسن الملموس في آداء ميلان منذ إنضمامه في يناير الماضي بفضل شخصيته القيادية، بالإضافة لفنياته الكبيرة رغم تقدمه في السن.





ويعرف إبر كيفية خوض المواجهات الكبيرة بفضل خبرته العريضة، لا سيما داخل إيطاليا التي شهدت أهم وأجمل لحظات مسيرته الخالدة.



