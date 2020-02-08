عمرو أديب يغني "بنت الجيران" مع شاكوش على الهواء

أعرب المطرب عن شاكوش، عن سعادته بتحقيق أغنيته "بنت الجيران" المركز الثاني على الساوند كلاود، قائلا: "ده فضل من ربنا، وببركة دعاء ورضا أمي".



وأشار "حميدة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "أنا كنت نايم، وصحابي قالولي إنت نايم وأغنيتك الثانية على العالم"، لافتا إلى أن كلمات الأغنية ولحنها من أسباب نجاحها.



واندمج الإعلامي عمرو أديب، أثناء غناء حسن شاكوش الأغنية على الهواء، حيث ردد معه بعض كلمات الأغنية، وتمايل مع أنغام الأغنية.

