بالقوة.. السلطات الصينية تحمل المصابين بكورونا للمستشفيات

اضطرت السلطات الصينية، للقبض على المرضى بفيروس كورونا الجديد من منازلهم، لإجبارهم على الخضوع للعلاج وذلك بعد وفاة 86 مريضا في يوم واحد.





ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية عددا من مقاطع الفيديو قالت إنها لموظفي الصحة في مدينة ووهان يرتدون ملابس واقية، ويعملون على إخلاء مرضى بالقوة من منازلهم إلى المستشفيات، في ظل مقاومة منهم، فيما وصل عدد الوفيات في العالم إلى 724.





واتُخذت تلك الإجراءات في مدينة ووهان بعد أن دعت نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "سون تشونلان" إلى "حرب الشعب" ضد الوباء سريع الانتشار.





وتستهدف الحكومة مدينة ووهان تحديدا بجمع كل المرضى المشتبه في اصابتهم وكذلك أقاربهم في معسكرات الحجر الصحي الشامل.





وأكدت الصحة العالمية أنها تراقب الوضع في كل مقاطعة صينية بشكل منفصل، مشيرة إلى أن مقاطعة هوباي بؤرة الفيروس شهدت الأيام الماضية استقرارا بعدد الإصابات.

كما أضافت "رغم وتيرة الانتشار البطيئة للفيروس حول العالم إلا أنها قد تتسارع ".

وكانت السلطات الصينية قد أفادت بزيادة عدد حالات الوفاة إلى 86 حالة ليصل الإجمالي إلى 722 حالة اليوم السبت، وسُجلت حالتا وفاة خارج الصين، إحداهما في هونغ كونغ والثانية بالفلبين، من بين أكثر من 330 حالة في 27 دولة ومنطقة. والضحيتان من مواطني الصين.





وعزلت بكين مدنا وألغت رحلات جوية وأغلقت مصانع لاحتواء هذا الوباء الذي كانت له تبعات على الأسواق العالمية والشركات المعتمدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



