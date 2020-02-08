Advertisements
Advertisements
Advertisements

استهداف التحالف ميليشيا الحوثي في نهم باليمن (بالفيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 10:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تداول مقطع فيديو، للحظة استهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن، العناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق اليوم، تفقد محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، عناصر الجيش اليمني في المواقع الأمامية بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأشاد اللواء شريف خلال الزيارة، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع الجنود في مختلف جبهات القتال، وبالدور البطولي الذي يقومون به في دحر عناصر مليشيا الحوثي، كما شدد على ضرورة التحلي باليقظة والجاهزية القتالية العالية.

من جهته، رحّب قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جبران، بمحافظ صنعاء، مثمنًا جهود السلطة المحلية بالمحافظة.

ونزح آلاف السكان المدنيين ممن كانوا يسكنون في مفرق الجوف وبعض قرى نهم، وكذا في مخيم الخانق إلى مدينة مأرب، إثر قيام الميليشيا الحوثية بقصف مساكن المواطنين المدنيين دون مراعاة للنساء والأطفال، الأمر الذي جعلهم يتركون منازلهم وبشكل مفاجئ مخلفين كل احتياجاتهم المنزلية لينجوا بأرواحهم من قصف ميليشيا الحوثي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهم فيديو تحالف دعم الشرعية اليمن الحوثيين استهداف

أخبار تهمك

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ يوم

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 16 ساعة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

رسميًا.. الزمالك يستغني عن كريم حسن شحاتة

منذ ساعة الا ربع

أخبار برشلونة اليوم السبت 8 فبراير: تفاصيل عرض عودة إنييستا.. التخلص من المنبوذ.. تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثي شرقي صنعاء

ميليشيا الحوثي تحرق مصانع المدنيين في الحديدة

ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل قيادي بارز في صنعاء

التحالف: استهداف موقعين تخزين الحوثيين طائرات مسيرة في عملياته

الإرياني: الميليشيا الحوثية تستغل المشاورات لإعادة ترتيب صفوفها

التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية في البيضاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

رسميًا.. الزمالك يستغني عن كريم حسن شحاتة

10:34 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

09:05 م

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

11:04 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status