مصرع وإصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين اخرين بينهم 3 فتيات يعملن باليومية إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة أجرة بالطريق الصحراوي بدائرة مركز العدوة شمال محافظة المنيا





كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم أسفر عن ضحايا ومصابين بدائرة مركز العدوة.



وعلي الفور انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف حيث تبين وقوع تصادم بين تروسيكل كان يقل فتيات عاملات باليومية مع ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي مما أسفر عن مصرع سائق الترسيكل ويدعي عبد الرحمن عيد ومصرع فتاه وإصابة 2 آخرين.



وعلي الفور تم نقل الضحايا والمصابين لمستشفى مغاغة العام وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على سائق السيارة الميكروباص وتحرر محضر بالواقعة وأخطر النيابة لتولي التحقيق.

