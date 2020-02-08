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وزيرة الصحة: وفرنا العلاج لأم صابر بتوجيهات من السيسي

السبت 08/فبراير/2020 - 09:20 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
داليا الحسين
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم إرسال قافلة طبية لعزبة الهجانة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليمات بعلاج السيدة "أم صابر"، التي تحدثت مع الرئيس السيسي في أثناء زيارته للمنطقة.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن 14 سيارة عيادة متخصصة في كافة التخصصات الطبية شاملة الأطقم الطبية ستتجه غدًا إلى منطقة عزبة الهجانة وفقا لتوجيهات الرئيس.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: "العلاج والكشف والأشعة والتحاليل مجانا لمدة 3 أيام متواصل"، لافتة إلى أنه يمكن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال للجان الطبية بالسيارات للمرضى في هذه المنطقة.

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