الباز: ما قام به السيسي في أفريقيا إنجاز لا يشعر به سوى المنصفين

قال الإعلامي محمد الباز، إن دولة مثل مصر بعد ثورة 30 يونيو، كانت من الممكن أن تنكفئ على الأزمات الداخلية، خاصة الأزمة الاقتصادية التي كانت في غاية السوء، لكن مصر قررت أن تنهض بشكل كامل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي.





وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن القاهرة جُمدت عضويتها في الإتحاد الأفريقي بعد ثورة 30 يونيو، بعد إدعاء الإخوان بأن ما حدث انقلاب عسكري، وبعد 6 سنوات لم تنجح مصر في إنهاء عضويتها، بل كانت رئيسًا للإتحاد الأفريقي .





وتابع أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية غدًا ستشمل تقديم كشف حساب لما حققته مصر خلال فترة رأستها للإتحاد الأفريقي على مدار العام الماضي، مشيرًا إلى أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في أفريقيا إنجاز لا يشعر به سوى المنصفين.



