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أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في الكويت

السبت 08/فبراير/2020 - 08:53 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020  "، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب السبت 8-2-2020  في الكويت

 

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 أسعار الذهب السبت 8-2-2020  في الكويت


وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت  في الأيام السابقة في السوق الكويتي.

  أسعار الذهب السبت 8-2-2020  في الكويت


 

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

47.23

14.43

اسعار الذهب عيار 24

43.29

13.23

سعر الذهب عيار 22

41.33

12.63

اسعار الذهب عيار 21

35.42

10.83

اسعار الذهب عيار 18

27.55

8.42

سعر الذهب عيار 14

23.61

7.22

سعر الذهب عيار 12

1.469

448.92

اسعار أوقية الذهب

328.58

101.05

اسعار جنيه الذهب

46.939

14.435

اسعار كيلو الذهب

 

  أسعار الذهب السبت 8-2-2020  في الكويت

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

7 فبراير

8.32

10.70

12.48

14.26

6 فبراير

8.33

10.71

12.50

14.26

5 فبراير

8.36

10.75

12.54

14.34

4 فبراير

8.49

10.92

12.74

14.56

3 فبراير

8.45

10.87

12.68

14.49

 

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