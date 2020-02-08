أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 في الكويت
يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2020 "، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجلت أسعار الذهب "عيار
18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار
24" 14.62 دينار.
أسعار الذهب السبت 8-2-2020 في الكويت
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل
الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في
السوق الكويتي.
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
47.23
|
14.43
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.29
|
13.23
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.33
|
12.63
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42
|
10.83
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55
|
8.42
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.61
|
7.22
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.469
|
448.92
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.58
|
101.05
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.939
|
14.435
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
7 فبراير
|
8.32
|
10.70
|
12.48
|
14.26
|
6 فبراير
|
8.33
|
10.71
|
12.50
|
14.26
|
5 فبراير
|
8.36
|
10.75
|
12.54
|
14.34
|
4 فبراير
|
8.49
|
10.92
|
12.74
|
14.56
|
3 فبراير
|
8.45
|
10.87
|
12.68
|
14.49