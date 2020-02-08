أتالانتا يفوز بثنائية على فيورنتينا بالدوري الإيطالي

واصل أتالانتا سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا 2 / 1 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.





وتقدم فيورنتينا عن طريق فيدريكو كيزا في الدقيقة 32، قبل أن يسجل دوفان زاباتا هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 49.





وفي الدقيقة 72 سجل روسلان مالينوفسكي هدف الفوز لأتالانتا.





ورفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.