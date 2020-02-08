مدرس بكلية الحاسبات جامعة المنصورة يحصد جائزة "Obada" لعام ٢٠٢٠

حصل الدكتور محمد الحسيني الخولي المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة على جائزة Obada لعام 2020 لفئة العلماء الشباب المتميزين والمقدمة برعاية الأكاديمية الأفريقية للعلوم ودار النشر العلمية الأمريكية Natural Science، تم تسليم الجائزة على هامش المؤتمر الدولي التاسع للرياضيات وعلوم المعلومات الذي انعقد في أسوان تحت رعاية رئيس جامعة أسوان.



تم التكريم بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بأكاديمية البحث العلمي والدكتور محمود عبدالعاطي نائب رئيس الأكاديمية الأفريقية للعلوم والعالم الجليل الدكتور عبدالشافي عبادة ووكيل كلية العلوم جامعة أسوان وعديد من الأساتذة المصريين والعرب والأجانب.



جدير بالذكر أن الدكتور الحسيني قد حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها جائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠١٨ وجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية التابعة لجامعة الدول العربية لعام ٢٠١٩ في مجال الذكاء الاصطناعي وجائزة أحسن رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة لعام ٢٠١٦.