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ميلان VS الانتر.. أرقام مُرعبة للعميل المزدوج "إبراهيموفيتش" في ديربي ميلانو؟ Inter Vs Milan

السبت 08/فبراير/2020 - 07:58 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
علاء خليف
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يستعد الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم إيه سي ميلان الإيطالي لخوض مباراة "ديربي ميلانو" ضد فريق الإنتر والتي ستجمع الفريقين مساء غدا الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل النيراتزوري، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو).

وانتقل إبراهيموفيتش لصفوف نادي إيه سي ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد رحيله عن فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ليعود مجددا إلي إيطاليا الذي لعب بها سنوات طويلة ضمن أندية ميلان والانتر ويوفنتوس، وحقق معهم العديد من النجاحات والبطولات والألقاب.

تواجد إبراهيموفيتش في "ديربي ميلانو" يشعل المباراة بين إيه سي ميلان والانتر، خاصة وأن اللاعب السويدي يمتلك خبرات كبيرة ولديه قدرات هجومية وتهديفية عالية ويمثل إضافة قوية لفريق الروسونيري في لقاء الديربي، لا سيما وأن "ابرا" سبق وخاض مباريات الديربي بقميص الفريقين في مواسم سابقة وحقق أرقام مميزة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام "إبراهيموفيتش" في ديربي ميلانو بين الانتر وإيه سي ميلان:-

- إبراهيموفيتش VS ميلان:
خاض إبراهيموفيتش 5 مباريات بقميص الانتر ضد ميلان بالدوري الإيطالي، فاز فريقه في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل اللاعب السويدي هدفين وصنع هدفين.

أول مباراة لـ"إبرا" مع الانتر ضد ميلان كانت بالدور الأول بالدوري الإيطالي في موسم 2006 - 2007، وفاز فريقه 4-3 وسجل هدفًا بالمباراة، أما المواجهة الثانية كانت في الدور الثاني وفاز النيراتزوري ايضًا 2-1 وسجل اللاعب السويدي هدفا ايضًا.

أما ثالث مباريات إبراهيموفيتش بقميص الانتر ضد ميلان كانت في الدور الأول بالدوري الإيطالي موسم 2007 / 2008، وفاز فريقه 2-1 وصنع هدفًا بالمباراة، بينما غاب عن لقاء الدور الثاني.

أما رابع مباريات النجم السويدي مع الانتر ضد ميلان كانت في الدور الأول بالدوري الإيطالي موسم 2008 / 2009، وخسر فريقه 1-0، وفي لقاء الدور الثاني فاز الانتر 2-1 وصنع "ابرا" هدفا لفريقه.

- إبراهيموفيتش VS انتر ميلان:
شارك ابراهيموفيتش في 4 مباريات بقميص ميلان ضد الانتر، فاز في مباراتين، وخسر مثلهما، وسجل النجم السويدي 4 أهداف في شباك الروسونيري.

أول مباراة للنجم السويدي مع ميلان ضد الانتر كانت في موسم 2010 – 2011 وسجل هدفا وقاد فريقه للفوز بهدف دون مقابل.

أما المباراة الثانية له بقميص ميلان ضد الانتر كانت في الدور الأول بالدوري الإيطالي موسم 2011 – 2012، وخسر فريقه 1-0، كما خسر مباراة الدور الثاني في نفس الموسم بنتيجة 4-2، وسجل هدفي فريقه في المباراة.
أما المواجهة الأخيرة لـ"ابرا" مع ميلان ضد الانتر كانت في السوبر الإيطالي موسم 2011 – 2012، وفاز الروسونيري 2-1، وسجل النجم السويدي هدفا لفريقه.

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