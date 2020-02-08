ذبحها من أجل 50 جنيهًا.. نكشف معلومات جديدة عن قاتل والدته بكفرالشيخ



وأضاف المتهم في اعترافاته، جهزت السكين الذي ارتكبت به الجريمة، ودخلت عليها وقت صلاه الفجر، وكانت مستيقظه فوق السرير، وعندما شاهدت السكين بيدي، وبدأت ذبحها، قالت لي (ليه يا إبنى كده)، وتلت الشهادة.. وأنا بيدى السكين، وقمت بذبحها من رقبتها، وعندما تأكدت من موتها، توجهت إلى سطح المنزل وخبأت السكين المستخدم في الحادث، وخرجت بعد ذلك من المنزل، وتناولت الإفطار على عربة فول، وذهبت إلى المنزل، وسلمت نفسي إلى العقيد أحمد سكران رئيس فرع المباحث الجنائيه، واعترفت تفصيليا بارتكابي الجريمة، وأرشدت رجال المباحث عن السكين المستخدم في الحادث، وقمت بتمثيل الجريمة كاملة في مكان الحادث.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد، ورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من "ج.ع" 58 سنة، نجار، بأنه أثناء توجهه للاطمئنان على والدته "ف.م" 81 سنة، ربة منزل، والتي تقطن معه بالطابق الأول بنفس العقار الذي يسكن به، وجدها مسجاة على سرير بغرفة نومها مع وجود آثار جرح ذبحي برقبتها.



انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والرائد أحمد أبو عريضه رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وضباط المباحث، وعدد من القيادات الأمنية، وتبين أن الجثة بشقة بالطابق الأرضي، بعقار مكون من طابقين، وأن نجلها المبلغ عن الجريمة يقطن معها في الطابق الثاني العلوي، وسلامة منافذ الشقة.



وفوجئ رجال المباحث، بقيام نجلها الثاني "ا.ع" 40 سنة، نجار، بالصياح أنه من قام بقتل والدته المجني عليها، داخل غرفة نومها، وتبين وجود جرح قطعي بأحد أصابع يد المتهم اليسرى.



قام ضباط المباحث تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتحفظ على المتهم، والأداة المستخدمة في الجريمة "سكين"، وتعيين الحراسة اللازمة بمكان الواقعة، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2683 لسنة 2020م، جنح مركز دسوق.



كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة العامة في قضية المتهم بذبح والدته بمركز دسوق في كفرالشيخ، أن سبب المشاجرة التي أودت إلى قيام المتهم " السيد. ع. ج" بقتل والدته المسنة البالغة من العمر 81 سنة "فاطمة. م.ا"، هو مطالبته لها بمبلغ 50 جنيهًا من معاشها التي تحصل عليه بصورة شهرية، نظرًا لمروره بضائقة مالية.وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المتهم ثار غضبه عندما رفضت والدته إعطائه الأموال التي طلبها ونهرته لطلبه المتكرر الأموال منها وعدم اهتمام بعمله في مجال النجارة حيث يعمل نجارًا في إحدى الورش، فضلا عن معايرتها له بالإنفاق عليه طيلة الفترة الماضية ما استشاط غضبه وهجم عليه وقام بذبحها بـ "سكين" بعدما لقنها الشهادة وأيضا التسمية خلال عملية الذبح.وأضاف قاتل والدته خلال التحقيقات، أنها قد ظرفت دمعها أثناء ذبحها وحدث حشرجه بصوتها وهو يقوم بالذبح فماتت علي الفور، فضلا عن إصابته بجرح قطعي في أصابع يده اليمني، وتركها وذهب وخرج تاركها غارقة في دمائها وعندما عاد وجد الشرطة بإنتظاره وألقت القبض عليه.وقد أمر عبدالفتاح واصل وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية والمستشار على الخضرجى رئيس النيابه، بحبس( نجار) يعاني من اضطراب نفسي، قام بلا شفقه وارحمه بذبح والدته العجوز، على سرير نومها، أربعه أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت النيابه بدفن جثمان الأم المجنى عليها"فاطمة. م. ا. ش"، 81 عامًا، بعد إنتهاء الطب الشرعي من تشريحها بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد، ورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من "ج.ع" 58 سنة، نجار، بأنه أثناء توجهه للاطمئنان على والدته "ف.م" 81 سنة، ربة منزل، والتي تقطن معه بالطابق الأول بنفس العقار الذي يسكن به، وجدها مسجاة على سرير بغرفة نومها مع وجود آثار جرح ذبحي برقبتها.انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والرائد أحمد أبو عريضه رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وضباط المباحث، وعدد من القيادات الأمنية، وتبين أن الجثة بشقة بالطابق الأرضي، بعقار مكون من طابقين، وأن نجلها المبلغ عن الجريمة يقطن معها في الطابق الثاني العلوي، وسلامة منافذ الشقة.وفوجئ رجال المباحث، بقيام نجلها الثاني "ا.ع" 40 سنة، نجار، بالصياح أنه من قام بقتل والدته المجني عليها، داخل غرفة نومها، وبجواره سكين ملوثة، بالدماء، وتبين وجود جرح قطعي بأحد أصابع يد المتهم اليسرى.وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2683 لسنة 2020م، جنح مركز دسوق.وأدلى المتهم قاتل والدته المسنه، وهو يبكي بحرقه شديدة وفي حالة هيستيريا وانعدام توازن، ويهذي بكلمات غير مفهومه، باعترافات مثيرة أمام النيابة، قائلًا "قتلت والدتى المجني عليها ذبحًا بسكين داخل غرفة نومها، بسبب شجاري الدائم معها داخل المنزل، وفوجئت بوجود جرح قطعي بأحد أصابع يدى أثناء ذبحها بالسكين بلا رحمه،وأثناء حضور رجال المباحث إلى المنزل لمعاينه الجريمه، اعترفت لهم بكل شئ لكي أريح ضميري الذي يعذبني ويؤرقني بصفة مستمرة، وأنا الآن نادم ندمًا شديدًا على ما حدث".