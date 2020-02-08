Advertisements
Advertisements
Advertisements

هبوط اضطراري لطائرة سعودية بسبب خلل هيدروليكي

السبت 08/فبراير/2020 - 07:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

هبطت طائرة تابعة للخطوط السعودية اضطراريا، مساء السبت، بعدما أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إلى العودة للمطار عقب تعرضها لمشكلة في أنظمة الهايدروليك الخاصة بعجلات الهبوط.


واضطر قائد الطائرة إلى العودة والقيام بهبوط اضطراري بعد حرق الوقود لتخفيض وزن الطائرة إلى الوزن المحدد الذي يسمح لها بالهبوط بأمان.


ونجح قائد الطائرة في الهبوط دون تسجيل إصابات، فيما باشرت فرق الإطفاء التابعة للمطار الواقعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هبوط طائرة سعودية خلل هيدروليكي اضطراري

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ ساعتين و 5 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ يوم

مفاجآت بالجملة في التشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعة

كيان محمد صلاح.. كيف تحصل نجلة الفرعون المصري على الجنسية الإنجليزية؟

منذ 42 دقيقة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 13 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 21 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار هامبورج

هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية بمطار القاهرة

هبوط اضطراري لطائرة قرب الخرطوم

هبوط اضطراري لطائرة الخطوط السعودية في القاهرة

هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة

شاهد.. النيران تلتهم طائرة بعد هبوطها اضطراريا في روسيا ومقتل 2 وإصابة 7

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

07:29 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status