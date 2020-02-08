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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بسبب خلل هيدروليكي
السبت 08/فبراير/2020 - 07:46 م
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الفجر السعودي
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هبطت طائرة تابعة للخطوط السعودية اضطراريا، مساء السبت، بعدما أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إلى العودة للمطار عقب تعرضها لمشكلة في أنظمة الهايدروليك الخاصة بعجلات الهبوط.
واضطر قائد الطائرة إلى العودة والقيام بهبوط اضطراري بعد حرق الوقود لتخفيض وزن الطائرة إلى الوزن المحدد الذي يسمح لها بالهبوط بأمان.
ونجح قائد الطائرة في الهبوط دون تسجيل إصابات، فيما باشرت فرق الإطفاء التابعة للمطار الواقعة.
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