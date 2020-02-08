Advertisements
Advertisements
Advertisements

تايلاند: ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في مركز تسوق

السبت 08/فبراير/2020 - 07:37 م
Advertisements
منفذ إطلاق النار في تايلاند
منفذ إطلاق النار في تايلاند
وكالات
Advertisements

صرح مسؤول في مركز خدمات الطوارئ بتايلاند، مساء اليوم السبت، بأن "عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع في وقت سابق من اليوم في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلاً"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هذا وقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا وأصيب 21 أخرين، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وكان متحدث باسم الشرطة التايلاندية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن جنديًا تايلانديًا فتح إطلاق النار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية كونغشيب تانتراوانيت: أن "الشرطة وجنود من الكوماندوز اقتحموا مركز التسوق التايلاندي؛ حيث كان جندي في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار".

وقال متحدث وزارة الدفاع التايلاندية: إن "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون في إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري، ومن غير المعروف عدد الذين ما زالوا في الداخل، وإن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى 21 في ناخون راتشاسيما"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز تسوق تايلاند إطلاق النار

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

مفاجآت بالجملة في التشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعة

كيان محمد صلاح.. كيف تحصل نجلة الفرعون المصري على الجنسية الإنجليزية؟

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 13 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 4 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

4 جرحى في تبادل لإطلاق النار في حديقة بهونج كونج

الشرطة الإسبانية تطلق النار على رجل حاول مهاجمتها بسكين

إغلاق ٣ مطارات ومئات السياح عالقون في تايلاند

عاجل.. سماع دوي إطلاق نار في برلين

مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق نار في بلدة ألمانية

أول فيديو للجندي مطلق النار في تايلاند

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

07:29 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status