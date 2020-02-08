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أسعار "الذهب" تعاود الصعود من جديد في محلات الصاغة بعد تراجعات حادة

السبت 08/فبراير/2020 - 07:41 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تعرضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى تراجعات قوية فقد خلالها سعر الجرام نحو 9 جنيها، لكن تلك التراجعات لم تستمر طويلًا؛ ليعاود المعدن الأصفر ارتفاعاته خلال تعاملات اليوم.

 

وصعد سعر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم السبت 8-2-2020، بقيمة 2 جنيه للجرام وهي ارتفاعات متواضعة عقب الصعود المحدود في أسعار الذهب العالمية.

 

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، 588 لجرام عيار 18، وبلغ سعر جرام عيار 24 نحو 758 جنيه،  وسجل جرام عيار 21 نحو 685 جنيه، وبلغ سعر  الجنيه الذهب 5496 جنيه.

 

 

انخفاض أسعار الذهب بقيمة 9 جنيه للجرام:

 

وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 9 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ بعدما قللت الولايات المتحدة الأمريكية من أحتمالات أن يؤثر انتشار فيروس كورونا على اقتصادها، كما أتخذ العديد من البنوك المركزي اجراءات تحفزية لتجنب التأثيرات السلبية لكورونا على الاقتصاد.

 

 

           

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