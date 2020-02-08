نشأت الديهي يحذر: "اللي عنده دولار يلحق يصرفه"

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بمركز معلومات مجلس الوزراء، وتقديمه معلومات موثقة حول ما أنجزته مصر في كافة القطاعات خلال عدة سنوات، معقبًا "المعلومة الموثقة منتج جديد كان ناقص في السوق".





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن من لا يعرف ولا يري ما تم من انجازات يعاني من مشكلة في البصيرة.





وأوضح أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء أكد أن متوسط معدل التضخم حقق لأول مرة رقم أحادي 9.2%، وهذا يعد انجاز غير مسبوق يجب أن نفخر به جميعًا، معقبًا: "كلام يستحق نقف ونضرب له تعظيم سلام، دا مش تصفيق ولا تطبيل ولا مبالغة، ولكنني أكد أننا نسير ونجري على الطريق الصحيح".





وأضاف، أنه عقب صدور أخطر وأجرأ قرار تحمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمله الشعب المصري الواعي، وهو تحرير سعر الصرف، انخفض سعر الدولار ليصل لـ 15.35 قرش، وهذا تسبب في انخفاض معدل التضخم، وسوف يشهد مزيد من الانخفاض ليكسر حاجز الـ 14 جنيه خلال عام 2020، معلقًا: "اللي عنده دولار يلحق يصرفه".





وتابع مخاطبًا المصريين: "باقي 100 متر وينتهي ماراثون التحمل والصبر، لنشهد مزيد من الارتفاع في معدل النمو، وتراجع أكثر في معدلات التضخم والدين الخارجي وغيره".



