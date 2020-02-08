بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)

بدأت منذ قليل مراسم عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ في ميدان أبو العزم فى الشرابية بمحافظة القاهرة.



وكانت الصفحة الرسمية لطارق الشيخ قد أعلنت عن وفاة والده وكتبت: لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة.



