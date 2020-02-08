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بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)

السبت 08/فبراير/2020 - 07:32 م
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طارق الشيخ
طارق الشيخ
لمياء علي تصوير ولاء غنيم
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بدأت منذ قليل مراسم عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ في ميدان أبو العزم فى الشرابية بمحافظة القاهرة.

وكانت الصفحة الرسمية لطارق الشيخ قد أعلنت عن وفاة والده وكتبت: لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة.

بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
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الكلمات المفتاحية

عزاء طارق الشيخ طارق الشيخ

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