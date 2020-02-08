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بدء عزاء والد طارق الشيخ بالشرابية (صور)
السبت 08/فبراير/2020 - 07:32 م
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لمياء علي تصوير ولاء غنيم
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بدأت منذ قليل مراسم عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ في ميدان أبو العزم فى الشرابية بمحافظة القاهرة.
وكانت الصفحة الرسمية لطارق الشيخ قد أعلنت عن وفاة والده وكتبت: لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة.
وكانت الصفحة الرسمية لطارق الشيخ قد أعلنت عن وفاة والده وكتبت: لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة.
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