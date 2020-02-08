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"الصحة السعودية" تؤكد عدم تسجيل حالات إصابة بكورونا حتى الآن

السبت 08/فبراير/2020 - 06:35 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عدم تسجيل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.


وأشارت الوزارة عبر "تويتر"، إلى تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس.


هذا وكانت وزارة الصحة السعودية، قد حددت بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.

وتضمنت تلك الإجراءات، تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل مرافق الرعاية الصحية ومنشآتها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة "مشتبهة أو مؤكدة".

وألزمت وزارة الصحة المنافذ الصحية في نقاط الدخول بفرز المسافرين الواصلين "بشكل مباشر أو غير مباشر" من الصين بصرياً، وإحالة المشتبه بإصابتهم على الفور إلى إدارة الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة التابعة لها نقطة الدخول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا دارة حالات إصابة

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