انقسام داخل بيراميدز بسبب شاشيتش

انقسمت ادارة بيراميدز حول مستقبل الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني للفريق، خلال الموسم الحالي





ويطالب البعض داخل بيراميدز برحيل أنتي شاشيتش وذلك بعد الخسارة من الأهلي 1-2 في الجولة الـ 16.





كما أن إدارة بيراميدز تدرس مصير المدرب الكرواتي بعد لقاء المقاولون العرب، الثلاثاء المقبل في ختام الدور الأول للدوري المصري.





كما أن هناك بعض الأسماء البديلة لشاشيتش، لكن إدارة بيراميدز فضلت تأجيل مناقشة الملف لحين نهاية لقاء المقاولون العرب وتقييم الموقف.





وتولى الكرواتي شاشيتش، مهمة قيادة بيراميدز خلفاً للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر الذي رحل بسبب تراجع النتائج، وتولى عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني المهمة مؤقتًا في لقاء المصري بالدوري الممتاز.



