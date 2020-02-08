Advertisements
Advertisements
Advertisements

انقسام داخل بيراميدز بسبب شاشيتش

السبت 08/فبراير/2020 - 06:09 م
Advertisements
شاشيتش
شاشيتش
الفجر الرياضي
Advertisements
انقسمت ادارة بيراميدز حول مستقبل الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني للفريق، خلال الموسم الحالي

ويطالب البعض داخل بيراميدز برحيل أنتي شاشيتش وذلك بعد الخسارة من الأهلي 1-2 في الجولة الـ 16.

كما أن إدارة بيراميدز تدرس مصير المدرب الكرواتي بعد لقاء المقاولون العرب، الثلاثاء المقبل في ختام الدور الأول للدوري المصري. 

كما أن هناك بعض الأسماء البديلة لشاشيتش، لكن إدارة بيراميدز فضلت تأجيل مناقشة الملف لحين نهاية لقاء المقاولون العرب وتقييم الموقف.

وتولى الكرواتي شاشيتش، مهمة قيادة بيراميدز خلفاً للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر الذي رحل بسبب تراجع النتائج، وتولى عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني المهمة مؤقتًا في لقاء المصري بالدوري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شاشيتش دارة بيراميدز

أخبار تهمك

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ يوم

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز في دوري الأبطال

منذ ساعة و 10 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الليجا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ يوم

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بيراميدز يسافر الإسكندرية الجمعة

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

بيراميدز يرفض التضحية بـ"ديسابر"

12 صفقة نارية.. بيراميدز "سوبر" الميركاتو الصيفي في مصر

بعد رحيل ديسابر.. نجم أهلاوي وآخر زملكاوي يقودان بيراميدز

بعد رحيله.. ماذا قدم الفرنسي "ديسابر" مع بيراميدز؟ (أرقام)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

04:44 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: 4 قيادات حول "الطيب" لهم علاقات مشبوهة بـ"الإخوان"

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الكاف وقراراته

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: د. على مبروك: الأزهر لن يقبل تجديد الخطاب الديني

DMCA.com Protection Status