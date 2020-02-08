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خاص| مدحت صالح ينتهي من تسجيل أغنية "أرض الطيابة" بالتعاون مع الملحن كريم طارق

السبت 08/فبراير/2020 - 06:12 م
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مدحت صالح
مدحت صالح
لمياء علي
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يعكف الفنان مدحت صالح، على التحضير لأغنية وطنية جديدة بعنوان أرض الطيابة، ويتعاون من خلالها مع الملحن كريم طارق.

وقال الملحن كريم طارق في تصريحات خاصة للفجر الفني إن مدحت صالح قد انتهى من تسجيل الأغنية مساء أمس الجمعة، وهي أغنية وطنية مهداه إلى مصر، من كلمات الشاعر وليد العيسوي وألحانه وتوزيع جو حنا، وهندسة صوتية أسامة كمال، وتم تسجيلها داخل ستوديو مدحت صالح.

جدير بالذكر أن الملحن كريم طارق قد لحن لعدد كبير من الفنانين ومنهم مجد القاسم، خالد الطيب، تامر سري، آية عبد الله، سمر الحسينى، إيثار على، وعادل الخضري، وغيرهم.

من جانب آخر، حقق مدحت صالح نجاحات منقطعة النظير من خلال أغنية ابن مصر والتي شاركه فيها الغناء كلًا من مصطفى حجاج ومحمود العسيلي.
خاص| مدحت صالح ينتهي من تسجيل أغنية "أرض الطيابة" بالتعاون مع الملحن كريم طارق
خاص| مدحت صالح ينتهي من تسجيل أغنية "أرض الطيابة" بالتعاون مع الملحن كريم طارق
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الكلمات المفتاحية

مدحت صالح

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