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موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السبت 08/فبراير/2020 - 05:14 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، للعودة إلى منافسات الدوري الإسباني، عقب الخروج من كأس الملك.

ويستضيف الميرنجي نظيره أوساسونا، غدٍ الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد، خرج من منافسات كأس الملك مؤخرًا، عقب الهزيمة أمام ريال سوسيداد، برباعية مقابل ثلاثة أهداف لحساب الدور ربع نهائي للبطولة.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الوصافة برصيد 46 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا بالدوري
وتُقام مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، غدٍ الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أوساسونا :-

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: سيرجيو راموس – رافاييل فاران – كارفاخال – ميندي

خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز – فينيسيوس – كريم بنزيما.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا ريال مدريد الدوري الإسباني أوساسونا

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