إدوارد مع ياسمين صبري من كواليس"فرصة الثانية"





نشر الفنان المصري إدوارد، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة من كواليس مسلسل"الفرصة الثانية" المقرر عرضه خلال رمضان برفقة الفنان ياسمين صبري ومروقس عادل.وكان إدوارد مرتدي"بليزر باللون الاسود وقميص باللون الابيض وبنطلون جينز" وكانت ياسمين مرتدية"جاكيت طويل باللون الاصفر وكان شعرها منسدل طويل".وعلق على الصورة قائلًا:"من تصوير مسلسل الفرصة الثانية رمضان2020".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"منورين أن شاءالله يكسر الدنيا" وأضاف آخر"بالتوفيق"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فديت ياسمين فديتكم".ويذكر ان آخر أعمال إدوار، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، وتدور أحداثة في فترة السبعنيات، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة مي سليم ودانا حمدان وأماني كمال وإياد نصار وعايده رياض.