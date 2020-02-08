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"البيئة" تؤكد عدم انتقال إنفلونزا الطيور بالرياض للإنسان

السبت 08/فبراير/2020 - 04:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد المتحدث بإسم وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، الدكتور عبدالله أبا الخليل، أن نوع انفلونزا الطيور النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وجدد المتحدث الرسمي دعوته لجميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، مشدداً على مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.

وسجلت وزارة البيئة بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، حيث تمكنت فرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة من التخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة.

ودعت الوزارة المواطنين في المملكة إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.

وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر انتشار المرض لمواقع أخرى، وذلك وفق خطة الطوارئ في الوزارة لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8).

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الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة كورونا انفلونزا الطيور الرياض الانســان H5N8

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