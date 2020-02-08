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نصف مليون جراج في مصر.. الدقهلية والغربية الأعلى

السبت 08/فبراير/2020 - 03:39 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة الجراجات المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتشير البيانات الإحصائية إلى أن عددها يقترب من نصف مليون جراج، يتركز غالبيتهم في المناطق الريفية بعدد 232.1 ألف جراج مقابل 203.2 ألف جراج في الحضر.


وفي هذا الصدد، تشير بيانات الإحصاء، إلى أن العدد الأكبر من الجراجات يتركز بمحافظة الدقهلية بعدد 133.8 ألف جراج، يليها محافظة الغربية بعدد 45.6 ألف جراج، لتستحوذ المحافظتان على 41% من جملة الجراجات على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.

أما عدد الجراجات في محافظة القاهرة فقد بلغ 34.3 ألف جراج، والإسكندرية 37.3 ألف جراج، ومحافظة الجيزة 22.8 ألف جراج، بينما كان أقل عدد من نصيب محافظات الصعيد والحدود، وهم محافظة جنوب سيناء بعدد 62 جراجًا، الوادي الجديد 138 جراجًا، والبحر الأحمر 335 جراجًا، ومطروح 517 جراجًا، وسوهاج بعدد 2177 جراجًا، وأسوان 411، وقنا 2524 جراجًا.
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