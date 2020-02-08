Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول فيديو للجندي مطلق النار في تايلاند

السبت 08/فبراير/2020 - 03:32 م
Advertisements
إطلاق نار
إطلاق نار
وكالات
Advertisements

نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعملية إطلاق نار عشوائي في شمال شرق تايلاند.

                          

وقد أفادت وكالة فرانس برس، بأن جنديًا استخدم رشاشًا وأطلق النار على ضحايا أبرياء ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى.

 

وقالت وسائل إعلام تايلاندية، إن الحادث أسفر عن مقتل نحو 12 شخصًا، وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل تظهر تلك اللحظات المأساوية.

 

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الجندي يدعى "جاكاكربانث توما"، سرق سيارة "همفي" من قاعدته العسكرية، ثم انطلق بها وراح يطلق النار عشوائياً شمال شرق المدينة، حسب ما ذكرت مصادر في الشرطة.

 

وتوجه الجندي، لاحقًا إلى مركز محلي للتسوق، وأطلق النار على المتسوقين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تايلاند اطلاق نار أول فيديو

أخبار تهمك

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 17 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان عن واقعة نجم ريال مدريد: "لم أجد فيها قلة احترام"

منذ أقل من ساعة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 19 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

انتهت الأزمة.. زيدان يحسم الجدل بشأن جاريث بيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

جندية إسرائيلية تثير ضجة على مواقع التواصل بتحدي "كيكي" (فيديو)

خسارة "لعبة فيديو" سبب حادث إطلاق النار في فلوريدا

حكم مباراة يمني يستخدم الرصاص بدلا من الصفارة (فيديو)

كيت ميدلتون تفاجئ المتسوقين في متجر للبضائع المخفّضة (صورة)

روسيا تطور"روبوتات" للمشاركة في المعارك واسعاف الجنود (فيديو)

إطلاق نار عشوائي في إحدى ضواحي واشنطن العاصمة وإصابة عددًا من الأشخاص (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

01:08 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status