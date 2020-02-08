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سفارة السعودية بسنغافورة تحذر المواطنين من كورونا بعد اكتشاف حالات جديدة
السبت 08/فبراير/2020 - 03:29 م
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الفجر السعودي
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طلبت السفارة في سنغافورة، اليوم السبت، من الطلبة والزائرين، اتباع الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد وصول الحالات المصابة إلى 33 حالة.
ووفقًا لصحيفة "عاجل"، ذكرت السفارة، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنها تدعو المواطنين والطلبة المقيمين في سنغافورة والزائرين لها، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي دعت لها السلطات السنغافورية، بعد زيادة الحالات المصابة بالفيروس إلى ٣٣ حالة، ورفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي لمواجهة العدوى.
وكانت السفارة أوصت في وقت سابق، باتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة في المملكة، ووزارة الصحة السنغافورية، لتجنب عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه للاستفسار أو التواصل مع مسؤول شؤون السعوديين بالسفارة، عبر الرقم (+6597774484) أو البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
وسجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين.
وأفادت صحيفة سترايتس تايمز بأن الحالات تعود لأربع سيدات، بينهم اثنتان كانتا تعملان في متجر يبيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين.
والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تقوم باصطحاب المجموعات السياحية لنفس المتجر.
ووفقًا لصحيفة "عاجل"، ذكرت السفارة، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنها تدعو المواطنين والطلبة المقيمين في سنغافورة والزائرين لها، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي دعت لها السلطات السنغافورية، بعد زيادة الحالات المصابة بالفيروس إلى ٣٣ حالة، ورفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي لمواجهة العدوى.
وكانت السفارة أوصت في وقت سابق، باتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة في المملكة، ووزارة الصحة السنغافورية، لتجنب عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه للاستفسار أو التواصل مع مسؤول شؤون السعوديين بالسفارة، عبر الرقم (+6597774484) أو البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
وسجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين.
وأفادت صحيفة سترايتس تايمز بأن الحالات تعود لأربع سيدات، بينهم اثنتان كانتا تعملان في متجر يبيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين.
والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تقوم باصطحاب المجموعات السياحية لنفس المتجر.
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