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محافظ كفر الشيخ: افتتاح موقف "القاهرة" خلال أيام (صور)

السبت 08/فبراير/2020 - 03:17 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح السبت، المراحل الإنشائية الأخيرة لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، والذي يضم 40 باكية، تمهيدًا لافتتاحه خلال أيام، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.

وتابع المحافظ عملية استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف الجديد، مشددًا على سرعة استكمال أعمال وتقسيم الموقف، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

كما تفقد عددًا من شوارع العاصمة، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، مكلفًا برفع كفاءة الطرق وتسويتها ورفع الإشغالات، إلى جانب تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى النظافة.
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محافظ كفر الشيخ الفجر افتتاح موقف

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