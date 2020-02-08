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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تنظيم كتائب حلوان" للغد

السبت 08/فبراير/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين بـ"كتائب حلوان"، لجلسة غدًا الأحد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

جاء في أمر إحالة النيابة العامة، بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

كتائب حلوان النيابة العامة الفجر

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