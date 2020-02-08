Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر

السبت 08/فبراير/2020 - 03:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
فاز اللاعبان أحمد فؤاد بغدودة وزن 60 كجم روماني الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة بيلا الثانوية، وإبراهيم علي الفراعي وزن 97 كجم روماني، أبناء مركز شباب بيلا بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة المقامة بالجزائر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين المحافظ.

وحقق اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، على المركز الأول ببطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر، وحصل من قبل على لقب ثاني أفريقيا، وأول جمهورية، وأول بحر متوسط وكما فاز بأول تجارب منتخب مصر، وبطولة 20 عاما.

وكما حقق اللاعب إبراهيم علي الفراعي، المركز الأول فى بطولة أفريقيا لأول مرة في تاريخه الرياضي، لكنه حصل على بطول الجمهورية من قبل، وكذلك مركز أول تجارب 20 سنة، ويرافقهما المدرب العام كابتن ياسر صقر، مدرب منتخب مصر.
أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر
أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر
أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر
أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر
أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر
أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر
أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر
أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصارعة كفر الشيخ ذهبية بيلا بطولة افريقيا

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

انتهت الأزمة.. زيدان يحسم الجدل بشأن جاريث بيل

منذ ساعة

حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 20 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان عن واقعة نجم ريال مدريد: "لم أجد فيها قلة احترام"

منذ ساعة الا ربع

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

01:08 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status