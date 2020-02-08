أبناء كفر الشيخ يحصدون "الذهبية" في بطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر





وكما حقق اللاعب إبراهيم علي الفراعي، المركز الأول فى بطولة أفريقيا لأول مرة في تاريخه الرياضي، لكنه حصل على بطول الجمهورية من قبل، وكذلك مركز أول تجارب 20 سنة، ويرافقهما المدرب العام كابتن ياسر صقر، مدرب منتخب مصر.

فاز اللاعبان أحمد فؤاد بغدودة وزن 60 كجم روماني الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة بيلا الثانوية، وإبراهيم علي الفراعي وزن 97 كجم روماني، أبناء مركز شباب بيلا بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة المقامة بالجزائر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين المحافظ.وحقق اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، على المركز الأول ببطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر، وحصل من قبل على لقب ثاني أفريقيا، وأول جمهورية، وأول بحر متوسط وكما فاز بأول تجارب منتخب مصر، وبطولة 20 عاما.