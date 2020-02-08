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"لو لسه محدثتش".. موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف المحمول TamWin Site حدث بيانات بطاقة التموين Link مباشر NOW

السبت 08/فبراير/2020 - 01:51 م
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تحديث بطاقة التموين 2020
تحديث بطاقة التموين 2020
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"لو لسه محدثتش"..  موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف المحمول TamWin Site حدث بيانات بطاقة التموين Link مباشر NOW

موقع دعم مصر، يسجل موقع ادارة دعم مصر الالكتروني الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية Tamwin نسبة متزايدة من دخول المواطنين لتسجيل رقم الموبايل الخاص بهم أوتعديله خلال الأيام الماضية، حيث قد فتح موقع دعم مصر المجال لهذه الخطوة مؤخرا عن طريق بيانات البطاقة التموينية، وكانت الأيام الأولى لهذا الأمر قد شهدت عدة أخبار تفيد بأنه من لم يسجل رقم الموبايل الخاص به ستتوقف بطاقة التموين الخاص به ولأفراد الأسرة وهو ما نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية لاحقا حيث لن تتوقف البطاقات.

موقع دعم مصر
ويمكنكم تسجيل رقم المحمول في موقع دعم مصر الالكتروني من خلال اتباع الخطوات التي نقدمها لحضراتكم، ونبهت الوزارة أن عدم تسجيل رقم المحمول لن يوقف صرف التموين أو تنقية واستبعاد بعض الفئات ولكن هذه العملية مهمة للتحديث والتواصل ونعرض لكم الآن الخطوات:

الدخول لموقع دعم مصر من هنا

كتابة الرقم الخاص ببطاقة التموين

كتابة الرقم القومي

اختيار المحافظة

الضغط على عرض

الانتقال لصفحة أخرى وتسجيل رقم التيلفون ثم الضغط على حفظ

في حالة كتابة الرقم بطريقة غير صحيحة قم بعمل تعديل

موقع دعم مصر تسجيل المحمول

ويقدم موقع دعم مصر الالكتروني الخاص بالتموين واجهة مبسطة للغاية قد صُممت خصيصا من أجل التسهيل على المواطنين سواء كان في التسجيل أو تعديل البيانات أو اضافة أفراد “مواليد” في الحركات التي تقرها الوزارة كل عدة أعوام، وأيضا يوجد به قسم خاص للتظلمات، وتم اضافة زر خاص بتسجيل رقم الموبايل الخاص بك أو بأحد أفراد الأسرة بشرط واحد وهو أن يكون تم تسجيله بالفعل في شركة المحمول بنفس الاسم الذي تم ادراجه داخل البطاقة.

ونتابع مع حضراتكم رواد موقع الفجر آخر التطورات بهذا الشأن في تحديثات متتابعة وخطوات تفصيلية لأي جديد يطرأ في هذا الأمر الذي يشغل بال قطاع عريض وكبير من الشعب المصري.

ويُواصل موقع دعم مصر اليوم استقبال تحديث بيانات البطاقة من المواطنين استكمالا للايام السابقة بنفس الشروط المذكورة.


حدث بطاقتك التموينية..  موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف المحمول TamWin Site حدث بيانات بطاقة التموين Link مباشر

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