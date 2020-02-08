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تأسيس أول رابطة لأصحاب المستشفيات غير الحكومية لخدمة التأمين الصحي الجديد

السبت 08/فبراير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
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أسس مجموعة من الأطباء أصحاب المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية، رابطة تابعة للمؤسسات والجمعيات الأهلية تحمل اسم رابطة "أصحاب المستشفيات غير الحكومية"، وذلك في أول مشاركة للمجتمع المدني لمساندة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقالت الدكتورة مروة البرجي، مؤسس الرابطة في تصريح خاص إلى "الفجر"، إن تأسيس الرابطة جاء لمساندة وخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي بدأ بالفعل العمل به في محافظات قناة السويس تحت رعاية رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الرابطة ستكون همزة الوصل بين أصحاب المستشفيات غير الحكومية والمرضى والعلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء واتحاد المهن الطبية.

وأضافت البرجي، أن وزارة الصحة تحتاج إلى تكاتف الجهود من الجميع من أجل خروج المشروع الرئاسي بأفضل صورة تخدم المرضى في مصر.

يذكر أن الرابطة تضم كبار الأطباء والعلماء في جميع التخصصات الطبية المختلفة من المصريين داخل وخارج البلاد.
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الكلمات المفتاحية

رابطة المستشفيات غير الحكومية التامين الصحي الجديد

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