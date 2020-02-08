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الرئيس الفلبيني يأمر بإنهاء الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة

السبت 08/فبراير/2020 - 01:48 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرحت المتحدثة باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو، بأن الرئيس رودريجو دوترتي يريد من وزير الخارجية تيودورو لوكسين أن يخطر واشنطن بعزم مانيلا على إنهاء اتفاق القوات الزائرة بين الولايات المتحدة والفلبين.

وقال بانكو في رسالة نصية للصحفيين: "الرئيس دوتير يكلف الأمين التنفيذي بإبلاغ وزير الشؤون الخارجية لوكسين بإرسال إشعار الإنهاء إلى الحكومة الأمريكية". نقلًا عن وكالة "سي ان ان".

وأضاف بانو، أنه من المقرر أيضًا أن يتحدث دوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مكالمة هاتفية "قريبًا". ولم يوضح متى ستجري المكالمة الهاتفية.

وفي رسالة نصية إلى وسائل الإعلام المحلية، صرح وزير الدفاع دلفين لورينزانا أيضًا، قال الرئيس إنه أنهى اتفاقية وقف إطلاق النار، لقد طلبت التوضيح وقال إنه لا يغير قراره".

وأضاف لوكسين في جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الخميس "أعددت إشعارًا بالإنهاء، لكن لم يتم إرساله بناءً على أوامر الرئيس".

وبموجب الاتفاق العسكري الذي دام عقدين بين الفلبين والولايات المتحدة، يمكن إنهاء الإتفاقية من خلال إشعار كتابي من أي من البلدين.

وسيأتي انتهاء الصلاحية بعد 180 يومًا من الوقت الذي يخطر فيه الطرفان الطرف الآخر. وأكد دوترتي الأسبوع الماضي أنه يريد إلغاء الاتفاق الذي يسمح للقوات الأمريكية بالمشاركة في مناورات عسكرية واسعة النطاق في الفلبين.
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الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة الرئيس الفلبيني الاتفاق العسكري

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