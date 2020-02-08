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منح طفل رحلة عمرة في افتتاح المسابقة العالمية للقران الكريم

السبت 08/فبراير/2020 - 01:42 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الأستاذ محمد مكي والد الطفل عمر مكي، إن نجله عمر لم يكن على علم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، ولذلك كرمه محمود الشريف وكيل مجلس النواب في افتتاح المسابقة بعد حضوره للمسابقة.

وأضاف مكي، أن وكيل النواب أهدانا رحلة عمرة، بجانب التكريم بنقابة الأشراف.

وكان قد كرم وكيل النواب، الطفل عمر مكي البالغ من العمر 5 أعوام والحافظ للقرآن الكريم ولتفسير بعض آياته، ومنحه ووالديه رحلة عمرة وتكريمه بنقابة الأشراف وتكريمه بمجلس النواب.

جاء ذلك بسبب الشروط وضوابط المسابقة وصعوبة الالتحاق بها كطفل لم يتعد الـ5 سنوات وحضوره المفاجيء لها.
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الكلمات المفتاحية

رحلة عمرة حفظ القران تكريم طفل المسابقة العالمية للقرآن

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