انتظام الدراسة في 15 مدرسة بالإسماعيلية

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، انتظام الدراسة اليوم السبت، في 14 مدرسة، منها 5 مدارس خاصة في إدارة شمال وجنوب الإسماعيلية، إلى جانب 6 مدارس فنية بإدارات القصاصين، والتل الكبير، والقنطرة غرب، بالإضافة الي ثلاث مدارس تعليم عام "ابتدائي وإعدادى" في إدارتي القصاصين والتل الكبير.





وأكد "قبيصي" في بيان صحفي، أن الحصة الأولى شهدت الحديث عن كيفية تجنب أمراض الشتاء، إلى جانب فيروس كورونا، وذلك في وجود الزائرة الصحية.





وأشار إلى إعطاء تعليمات واضحة لمديري المدارس بالاهتمام بنظافة دورات بالمدارس، وتحديدًا للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وكذلك التنبيه على مديري المدارس بمتابعة عمل الزائرة الصحية بكافة مدارس المحافظة والتعاون معها في اتخاذ كافة الإجراءات مع ظهور أية أعراض مرضية على أي طالب أو طالبة، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات بالمديرية.

وشدد على مديري الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة شمال وجنوب، وفايد، والقنطرتين شرق وغرب، وابوصوير، والتل الكببر، والقصاصين، عمل جولات ميدانية واسعة النطاق لمدارس إداراتهم التعليمية.





ومن المقرر أن تنطلق الدراسة غدًا الأحد في 993 مدرسة على مستوى المحافظة، بإجمالي 350 ألف طالب وطالبة.

