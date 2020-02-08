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ننشر تقرير الحالة الصحية لمصابي انقلاب ميكروباص تمريض التأمين بأطفيح

السبت 08/فبراير/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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استلمت النيابة العامة في جنوب الجيزة، التقرير الطبي الخاص بحالة مصابي انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من أعضاء هيئة التمريض الخاصة بالتأمين الصحي بأطفيح.

وتبين من خلال التقرير إصابة عدد من الضحايا بكسور وكدمات وجروح في مناطق متفرقة من الجسد، جراء الحادث، حيث استقرت الحالة الصحية لعدد منهن، وغادرن المستشفى.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة عدد من الركاب بأطفيح، فانتقل رجال المرور إلى محل الواقعة، وتبين أن السيارة كان يستقلها عدد من الزائرت الصحيات التابعين للتأمين الصحى بأطفيح، انقلبت بهن السيارة مما أسفر عن إصابة 13 زائرة صحية، وتم نقلهن إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
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الكلمات المفتاحية

تمريض انقلاب ميكروباص اطفيح

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