دراسة: حيوان آكل النمل الحرشفي موطن فيروس "كورونا"

آكل النمل الحرشفي.. توصلت دراسة أجراها باحثون صينيون، إلى انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة قرابة الـ700 شخصًا.





آكل النمل الحرشفي





وكشفت الدراسة، عن أن حيوان "البنجول"، الذي يطلق عليه الكثيرون آكل النمل الحرشفي هو عائل وسيط لفيروس "كورونا".





تجارة آكل النمل الحرشفي





وينتشر آكل النمل الحرشفي في الصين حيث يتم الإتجار فيه برغم منع السلطات الصينية لتداوله؛ بسبب لحمه وحراشيفه الغليظة.





تصنيف آكل النمل الحرشفي





ويعد حيوان آكل النمل الحرشفي من الثدييات، وهو ما أكدت عليه الدراسة الصينية أنه أحد أسباب وجود فيروس "كورونا" الذي يشغل اهتمام دول العالم والصين بالتحديد.





بيان جامعة الصين الزراعية





وأعلنت جامعة الزراعة بالصين، في بيانها الصادر أمس الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، أن معرفة موطن كورونا، حيوان آكل النمل الحرشفي يعد خطوة هامة، في حصر الوباء، والوقاية منه.





أهمية الاكتشاف





وكان فيروس "كورونا" انتشر منذ أيام وأودى بحياة أكثر من 700 شخص في دولة الصين، وعلى أثر المرض اتخذت كافة الدول إجراءات هامة لحصر المرض والوقاية منه، ما يعطي أهمية كبرى لاكتشاف ارتباط حيوان آكل النمل الحرشفي بمرض كورونا.



