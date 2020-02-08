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جائزة "راشد بن حمد الشرقي للإبداع" تعلن عن القائمة الطويلة "للشعر والمسرح وأدب الأطفال "

السبت 08/فبراير/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعلنت "جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع" عن أسماء المتأهلين للقائمة الطويلة في دورتها الثانية 2019-2020، وذلك في فئة الشعر، والمسرح، وأدب الأطفال.

 

وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع "إن الجائزة في هذه الدورة شهدت إقبالاً كبيراً على المشاركة والتنافس في حقولها الأدبية والثقافية من 27 دولة من مختلف أنحاء الوطن العربي بالإضافة إلى الهند وبعض دول القارة الأفريقية مثل غينيا وتشاد ونيجيريا، مما يزيد من مسؤوليتنا تجاه هذه المَهمة الجادة ويعزز حرصنا على مواصلة دعم الأدب العربي والاحتفاء بمُبدعيه وتقدير أصحابه، لتحقيق الهدف السامي للجائزة بإثراء الأدب والثقافة العربية وإرساء مكانتهما في الأدب العالمي".

 

وبلغ عدد الأعمال المتقدمة لفئة الشّعر 401 عملاً، في حين بلغ مجموع المشاركات في فئة أدب الأطفال 219 مشاركةً تنوعت في فروعها الثلاثة بين أغاني الأطفال والنصوص المسرحية والمجموعات القصصية، في حين تقدّم للمشاركة في فئة المسرح 90 عملاً.

 

وتتضمن القائمة الطويلة لفرع الشّعر 10 أعمال وهي؛ "قصيدة الإنسان" لمحمود إبراهيم عبدالسلام من مصر، و"أرجوحة اللغة الأخيرة" لحسين علي عبدالله من السعودية، و"عتمة في نفق الحياة" لبدر محمود أحمد من العراق، و"سوق الغرام" لأيوب أيت المقدم من المغرب، و"أخيط بالماء هذا الأفق" لعقبة مزوزي من الجزائر، و"جمرة في فم حواء" لمحمد حسن صالح من العراق ، و"رحلة إلى أقصى البدايات في الذاكرة" لعبدالله موسى بيلا من بوركينا فاسو، و"مذكرات مهملة" لرابح فلاح من الجزائر، و"رُبى لم تطأها الخيول" لمحمد أحمد حسن من مصر و"أولى المرايا وآخر الصور" لهارون عمري من الجزائر.

 

أما القائمة الطويلة لفئة أدب الأطفال فقد ضمت 10 أعمال هي؛ "أجنحة الوردة" لإيمان محمد حسني من الأردن، و"أنا وبالوني الطائر" لمحمد صلاح علي من مصر، و"صديق القمر" لفادي سلمان شحود من سوريا، و"مملكة الأصدقاء" لأسيل عبدالباسط عفيفي من الأردن، و"مملكة واحة الألوان" لهيفين أحمد من سوريا، و"من ينقذ الغابة؟" لجسار صلاح الدين قدور من سوريا، و"أبي هو بطلي" لأسماء فتحي تمام من مصر، و"شموس تشرق من ثقب إبرة" لأحمد كمال أحمد من مصر، و"كلنا واحد" لسارة محمد عابدين من مصر، و"مدينة الآليين" لأماني عبده خشان من سوريا.

 

وفي فئة المسرح تضمنت القائمة الطويلة 10 عناوين وهي؛ "شعائر الإبادة" لعبدالمنعم بن السايح من الجزائر، و"بوابة الأرواح" لعنتر حمو من سوريا، و"العجوز" لعادل إبراهيم حنزولي من الجزائر، و"الكياس" لمحمد الصالح قارف من الجزائر، و"إمرأة الأمس" لليندا منير حمود من سوريا، و"أنشودة الغروب" لكرم طلعت نبيه من مصر، و"أرض الخطايا" لمريم بنت عبدالعزيز النعيمي من تونس، و"شيطان العرش" لعلي عبدالسميع اللباني من مصر، و"جنديان وعازف" لياس جياد زويد من العراق، و"جازية" لإلياس فارح من الجزائر.


يذكر أن جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع 2019-2020 استقبلت 3100 مشاركة من مختلف دول العالم، تأهل منها 1888 متقدماً في جميع فروعها التسعة.

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