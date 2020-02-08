مصادر: تعيين 30 ألف معلم قريبًا.. والراتب مفاجأة



وأشارت المصادر في تصريحات إلى "الفجر"، لتعيين أول دفعة من هؤلاء المعلمين قريبًا، وذلك بالتنسيق مع المحافظات على مستوى الجمهورية.



وأوضحت، أن هذا التعيين هو تعيين مؤقت وليس تعيينا حكوميا حيث إنه لا توجد درجات مالية أو تعيين حكومي من الأساس، وهذا التعيين يكون مؤقتا من عام إلى 3 أعوام، مشيرًا إلى أن الاعتماد على رواتبهم ستكون ذاتية ويكون الراتب من 1000 إلى 1500 جنيه.

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أكثر من 30 ألف معلم استوفوا أوراقهم من وظيفة الـ120 ألف معلم، ومازالت الإجراءات الخاصة بهم جارية من خلال بوابة التوظيف الدائمة.