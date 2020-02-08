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الأهلي يستعد بالفيديو لطلائع الجيش

السبت 08/فبراير/2020 - 11:56 ص
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الأهلي
الأهلي
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حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر على شرائط لمباريات فريق طلائع الجيش الأخيرة لدراستها قبل المباراة التي ستجمع بينهما الاثنين المقبل.

ويبدأ فايلر في دراسة الفريق العسكري وتحديد نقاط القوة والضعف وتجهيز لاعبيه للمباراة.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة متتالية.
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الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش الاهلي والطلائع الاهلي اخبار الاهلي

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