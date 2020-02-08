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إصابة 7 عمال باليومية في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

السبت 08/فبراير/2020 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
سمر السيد
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وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم السبت، بالطريق الأوسطى اتجاه الشروق، أسفر عن إصابة 7 عمال باليومية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا اللواء عمرو عبد رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بلاغا بوقوع حادث بالطريق الأوسطى اتجاه الشروق.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 من العمال بسحجات وكدمات تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقي الإسعافات الأولية.
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الكلمات المفتاحية

الشرقية اصابة عمال

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